Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla 2 şüpheli yakalandı

02.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:37

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucuyla 2 şüpheli yakalandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 07 NA2859 plakalı araç durdurulmak istendi. Araç sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Ahmet Ayık Caddesi üzerinde kovalamaca sürerken o esnada araçtan üç ayrı siyah poşet içerisinde toplamda 114 gram esrar maddesi yere atıldı. Takibi sürdüren polis bir süre sonra aracı Cikcilli Mahallesi'nde durdurdu. Aracın sürücüsü İ.İ. (39) ve yanında bulunan L.Ç. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerden L.Ç. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA