Kova Kadını Özellikleri: Kova Burcu Kadını Özellikleri ve Aşk İlişkisi

Kova burcu kadını biraz muamma olabilir. Parlak, tutkulu, çekici ve ilginç olan bu hava işareti kadın fikirler alanında yaşıyor - genellikle ütopik toplumun ayrıntılı vizyonlarına ve olayların gerçekte nasıl olduklarından çok "olması gerektiğine" nasıl inandığına daha fazla güven veriyor.

KOVA BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Kova burcu kadını tipik olarak zeki ve bağımsızdır. Kendi davulunun ritmine göre yürüyen, istediği şeyi düşünmenin ve yapmanın yanı sıra olduğu gibi olma özgürlüğüne de ihtiyaç duyan bir kadın. O tipik olarak havalı, arkadaş canlısı, eksantrik ve alışılmadık bir kadındır ve dünyaya aynı derecede alışılmadık bir bakış açısıyla bakar.

Tipik bir Kova kadını, özüne kadar bir feminist ve gerçek bir orijinal olarak tanımlanabilir. Yaygın kova burcu kadını özellikleri şunları içerir;

Kendi kuralları var

Eşitlik ve sınırsız özgürlük talep ediyor

Kendine özgü düşünceleri, fikirleri, ahlaki değerleri ve standartları var

Son derece düşünceli ve ne olursa olsun kendine hakim olacak

Tahmin edilebileceği gibi tahmin edilemez ve inatçı

Başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü umursamıyor

Birinin fikrinin onu değiştirmesine izin vermeyecek

Hayat hakkında "yaşa ve yaşat" tutumu var

Her şeyi kendine özgü bakış açısıyla görüyor

KOVA BURCU İŞ VE PARA

Kova burcunda doğan, işe coşku getirir ve iş amaçlı olarak hayal güçlerini kullanma konusunda kayda değer bir yeteneğe sahiptir. Konseptin geliştirilmesini ve gösterilmesini sağlayan kariyer, bu burç burcuna uyacaktır. Yeteneklerini paylaşma istekleri ile birleşen yüksek zekaları, çevrelerinde çalışan birçok kişiye ilham veriyor. Kova, insanlığı daha iyi hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunmayı seven vizyon sahibi bir türdür.

Para söz konusu olduğunda, bu burç, harcama ve para biriktirme arasında bir denge sağlama yeteneğine sahiptir. Kova burcunda doğan çoğu insan, tarzlarına iyi adapte olmuş ve bunu göstermekten korkmuyorlar. Parlak renkli takımlar içinde cesurca giyinmiş bir Kova görmek nadir değildir.

Oyunculuk, yazarlık, öğretmenlik, fotoğrafçılık veya pilotluk gibi kariyerler bu işaret için uygundur. Onlar için en iyi ortam, onlara sorunu katı kurallar olmadan çözme özgürlüğü veren ortamdır. Kova, alışılmadık bir türdür ve yeteneklerini ifade etme fırsatı verilirse kayda değer bir başarı elde edebilir.

KOVA KADIN: AŞK VE CİNSELLİK

Kova kadınları, uzak bir yıldızdan gelen soğuk, soluk parıltı gibi soğuk bir sihir yayarlar. Hemen yanınızda oturuyor olsalar da, ruhlarının binlerce ışık yılı uzakta olduğu hissi var, bu yüzden çoğu zaman kalp meselelerinden uzaklaşıyorlar.

Bu, sıcak, şehvetli ve nişanlı sevgili olamayacaklarından değil - çoğu zaman, özellikle de ilk başta. Ama gerçekten aşık oldukları şey kavramsal bir ilişkidir ve şu anki ilişkileri hakkında gerçekten ne hissettiklerini gerçekten araştırmak yerine genellikle geleceğe yönelik planlara tamamen kapılırlar.

Kova burcu kadınları, uzun mesafeli kurlara enerji harcayabilir, ileri geri birçok mektup yazabilir ve sabahları sayısız ateşli metinler yazabilirler. Ancak ateşli beklenti kaynaması geçtikten sonra, şevkleri kaynamaya başlayabilir. Günlük rutin ve bazen sıkıcı ortaklık gerçekleri - özellikle ev içi olanlar - Kova kadınının eskiden buharlı libido üzerinde genellikle soğuk bir hava yaratacaktır. Genellikle en iyisi, sevgilisinden uzakta kendi alanına ya da en azından kendi diyebileceği bir odaya sahip olmasıdır. Bu, çok uzun süre bir yere sabitlenmekten nadiren hoşlanan son derece bağımsız bir kadın.

Uranüs'ün yönettiği Su Taşıyıcısı burcunda doğanlar için iletişim , özellikle tercih edebileceği elektronik yayınlar için önemlidir . Güçlü bir zeka, kendini "sapioseksüel" olarak tanımlayan (veya zeka tarafından uyandırılan) tüm Kovalar için büyük ölçüde heyecan verici bir özelliktir. Onu açmak istiyorsan bir cümleyi çevirebilmelisin, bu yüzden sözlüğünü ve eşanlamlılar sözlüğünü sil ve flört etmeye başla.

Konu seks olduğunda bu kadınlar nadiren sıkıcı ya da vanilyadır, bu yüzden yeni şeyler denemekten hoşlanıyorsanız, muhtemelen Aquarian bebeğinizde istekli bir eş bulmuşsunuzdur.

Görünüm

Deneysel ve orijinal bir Kova kadınının tarzını karakterize eder. Bazıları kıyafetten saça erkek gibi bir görünüm sergilerken, diğerleri avangard ve her zaman saç ve modada yeni, sıcak ve sinirli olanın en uç noktasındadır. Her iki durumda da, görünüşleri geleneksel değildir ve her anlamda uyumsuzdur.

Dünya İnsanlarını Seviyor

Kova burcundaki bir kadın, yaşları veya geçmişleri ne olursa olsun hayatın her kesiminden insanlarla kaynaşır. Sosyal, konuşkan ve girişken, ancak tipik olarak dünyadaki insanları seven, duygusal olarak yakınlaşmasına nadiren izin veren, ancak her zaman şansına sahip olmayan birine yardım etmeye hazır olan duygusal olarak ayrılmış bir kadın.

İnsani yardım

Kova kadını, radikal, sabit fikirleri olan entelektüel bir insancıldır. Bir nedene bağlı kalacak ve amansız bir kararlılıkla onu takip edecek. Karısı ve kariyeri olan bir anne olsa bile, bir Kova kadını, yalnızca mahallesi veya çocuklarının okuluyla ilgili olsa bile, şu ya da bu nedenlerle ilgilenecektir.

Samimi ilişkiler

Bir Kova kadını hakkında , samimi ilişkiler söz konusu olduğunda kabul edilebilir olanın sınırlarını zorlayan çok şey var , bu, bazı sevgililer için işe yararken, diğerleri için işe yaramıyor.

Aralarında:

Özellikle romantizmle ilgilenmiyor ve duygusallığı küçümsüyor

Tercihi faydaları ile arkadaş kaplinler

Tereddütlü ve hatta evlenmeyi reddedebilir

Sadakatsizliğe karşı açık fikirli bir tavrı var, ancak güçlü nedenler olmadan asla sadakatsizlik eylemlerine boyun eğmeyecek.

Bir sevgiliden ayrıldıktan sonra bile her zaman eski sevgilisinin arkadaşı olacak

Sadakat

Kova kadını doğası gereği uçucu değildir. Sosyal ilerlemeyi sevmesine rağmen, kişisel düzeyde değişimden hiç hoşlanmıyor. Belirli bir kişiye, markaya, restorana, yerel mağazaya, spor takımına, müzisyene vb. Sadık kalacak ve onlarla kalın ve ince yapışacak.

Kova Kadınlar

Kova, Zodyak'ın erkeksi Sabit Hava burcudur. Kova kızları büyüyen cinsiyet mesajlarını alırlar, bu da bazılarının kadınlıklarını bir sorumluluk olarak görmesine ve bir Kova erkeği kadar soğuk ve kişisel olmayan bir duruma gelmesine neden olabilir. Öte yandan, bazı doğuştan eril özelliklerini yumuşatan ve hafifleten, aynı zamanda şefkatli ve üstün duygusal zekaya sahip yetenekli bir düşünür olan Kova kadını yaratabilecek mesajlar aldı.

Kova Kadını Tanımlamak

Bir Astrolojik doğum haritası veya burç karmaşıktır. Bir kişi Güneş burcundan çok daha fazlasıdır. Bu, tipik bir Kova kadınını yalnızca Güneş burcuyla tanımlamayı zorlaştırır . Bununla birlikte, şeker ve baharat değiller ve her şey güzel kadınlar değil, hepsi biraz aykırı, tuhaf veya bir şekilde radikal. Bazıları ileri görüşlü radikallerdir; bazıları sadece bir parçaya bakıyor, diğerleri sebepsiz isyancılar, diğerleri ise toplumu ileriye taşımak için büyük bir arzuya sahip olan büyük düşünürler.