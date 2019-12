: Kourtney Kardashian aile şovundan ayrılmak istiyor

17.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:46

'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şovda rol alan Kourtney Kardashian, geçen pazar yayınlanan son bölümde artık programda yer almak istemediğini açıkladı.

Haber Videosu