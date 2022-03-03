Kötü Günler Geride Kaldı! Alişan ile Eşi Buse Varol'dan Nazar Boncuklu Paylaşım

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaşıyordu.

Ayrılık iddialarını her fırsatta yalanlayan çiftten Buse Varol, sosyal medya hesabından yaptığı Alişan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımla aralarındaki buzların eridiğini göstermişti.

Varol, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden Alişan ile birlikte fotoğrafını "Çocuklar uykuya biz dışarı" notuyla paylaştı. Nazar boncuğu emojisiyle de Alişan'ı etiketledi.

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