KOTO ile Edirne TSO arasında ticaret köprüsü kuruluyor

02.11.2019 11:00

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile bir araya gelen KOTO heyeti, gümrüksüz sınır ticaretinin yaygın olduğu ilin özellikle sanayi alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, turizm destinasyonuna Kocaeli'yi de dahil etmek üzere görüşmeler gerçekleştirdi

Kocaeli iş dünyasının lider kuruluşu KOTO, şehirlerarası ticareti geliştirmek için de fırsat kabul ettiği müşterek meslek komite toplantılarının 2019 yılı 2. organizasyonunu Edirne'de gerçekleştiriyor. KOTO'nun proje ve çalışmalarının fikir sahibi olan komitelerin bir araya geldiği müşterek meslek komite toplantılarında Oda'nın yeni dönem çalışmalarına ışık tutulurken, şehirlerarası ticaret kültürü de geliştiriliyor.

KATILIM YOĞUN OLDU

KOTO'nun Edirne'de düzenlediği 2019 Yılı 2. Müşterek Meslek Komite Toplantıları, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen görüşmeyle başladı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay, Ömer Efe ve Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak'ın yer aldığı heyeti, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recai Kocatürk, Yönetim Kurulu Üyeleri; Selahattin Kaya, Ali Taşdemir, Ahmet Özalp, TOBB Edirne İl KGK Başlkanı- TOBB Batı Marmara Bölge Başkanı Elmas Aslan, Oda Genel Sekreteri Nevzat Taşkın ağırladı.

HAFTASONU 1.200 ARAÇ GİRİYOR

Ziyarette konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Zıpkınkurt, KOTO heyetine teşekkür ederek Edirne ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Şehrin, Avrupa'ya kara ve demiryolu ile bağlantı sağlayan 5 sınır kapısına sahip olduğunu ifade eden Zıpkınkurt, "Sadece hafta sonları şehrimize turizm amaçlı 1200 ila 1500 arasında günlük araç girişi oluyor. Döviz kuru farklarından dolayı son 1 yıldır alışveriş daha da artmış durumda. Özellikle Bulgaristan ile çok yoğun bir şekilde mobilya alışverişi yapıyoruz. Ülkede hazır mobilya üretim anlayışı olmadığı için burada yaptırıp, hemen sınırdan evlerine geçişi sağlıyorlar. Tekstil ve inşaatta da güzel işler yapıyoruz. Sanayiye dayalı ihtiyaçlarımızı ya ithalatla ya da diğer şehirlerden karşılıyoruz. 40 parselden oluşan 1 adet Organize Sanayi Bölgemiz var. Sadece 28 parseli kullanılıyor. Osmanlı'dan kalan 700 adet tarihi eser hala şehrimizde bulunuyor. Son yıllarda turizmi hareketlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmalarla yıllık 1-1,5 milyon olan turist sayısını 3,5 milyona çıkarmayı başardık. Gelecek 10 yıllık hedeflerimizde bu rakamı 5 milyona çekmek var. Edirne sayesinde İstanbul ve civar iller de turizm destinasyonumuza dahil oldu" dedi.

SANAYİ VE TURİZMDE İŞBİRLİĞİ

ETSO heyetine teşekkür eden KOTO Başkanı Necmi Bulut da, Kocaeli ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi. İki şehrin özellikle sanayi ve turizm anlamında birbirini destekleyebileceğine vurgu yapan Başkan Bulut, "Odamıza göstermiş olduğunuz ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kocaeli bildiğiniz gibi ülkemizin adeta sanayi başkenti. Özellikle transit sınır ticaretinde ihtiyacınız olan sanayi ürünlerini sizlere kolayca tedarik edebilecek kapasitede ve yetkinlikteyiz. Ayrıca Edirne'nin turizm destinasyonuna Kocaeli bölgesini de dahil edebiliriz. Turizm için 4 mevsim önemli olanaklar sunan, konaklama kapasitesini yükselten şehrimiz, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelecek misafirlerimize de farklı güzellikler sunmak için hazırdır. Bu görüşmeyi daha da ilerleterek, işbirliklerimizi artırabiliriz" dedi. Görüşmenin sonunda, Kocaeli'de sanayi ve turizm alanında faaliyet gösteren firmaların detaylı listesinin ETSO'ya gönderilmesi ve işbirliklerinin artırılması kararı alındı.

Kaynak: Bültenler