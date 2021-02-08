Genç adam, kendisini Koşuyolu Köprüsü'nden aşağı bıraktı
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Genç adam, kendisini Koşuyolu Köprüsü'nden aşağı bıraktı

08.02.2021 17:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:39
Genç adam, kendisini Koşuyolu Köprüsü'nden aşağı bıraktı

İstanbul Kadıköy'de bir kişi kendisini Koşuyolu Köprüsü'nde aşağıya bıraktı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı şahıs, ağır yaralı halde hastane kaldırıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Koşuyolu Köprüsü intihara sahne oldu.

Görgü tanıklarının ifadelerini göre; saat 17:00'de bir şahıs Koşuyolu Köprüsü korkuluklarından kendisini E-5 otoyoluna bıraktı. İntihar sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye sevk edilen ve 35-40 yaşlarında bir erkek olduğu belirlenen yaralının durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Koşuyolu Köprüsü'nde intihar
Koşuyolu Köprüsü'nde intihar
Koşuyolu Köprüsü'nde intihar
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