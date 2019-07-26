Köstebek yakalamak için hazırladığı tuzak elinde patlayan kişi öldü

Karaman'da tarlasında köstebek vurmak için hazırladığı tuzak elinde patlayan çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Bozkurt (66) merkeze bağlı Burhan Köyü Belvar mevkisinde, soğan ekili tarlasındaki köstebeklerden kurtulmak için tuzak hazırlamaya başladı.

Tarlasında açtığı küçük çukurun içine köstebek tabancasını yerleştirmek isteyen Bozkurt yanlışlıkla eli tetiğe değince tabanca patladı. Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından bulunan Bozkurt'un cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA