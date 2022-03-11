Kosova'da "Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu" konseri düzenlendi

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Piyanist Tutu Aydınoğlu'nun performansı ve Nuray Ocaklı'nın sunumuyla "Sultan II. Abdülhamid Han'ın kayıp piyanosu" konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Prizren "Lorenc Antoni" Müzik Lisesi'nde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Cenk Şen, YEE Priştine Müdürü Mehmet Ülker, Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Fatih Cansız ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Piyanist Aydınoğlu, AA muhabirine, konserin, Abdülhamid Han'ın kayıp sanılan piyanosunun içinde bulunan eserleri ve tarihini anlattığını söyledi.

Günümüz Osmanlı anlatımları genellikle savaşlar ve saraylar üzerine kurulduğu için konsere dinleyicilerin ilgi ve hayranlıkla yaklaştıklarını belirten Aydınoğlu, "Kültüre çok az yer veriliyor o dönem tarihiyle ilgili. O yüzden kimsenin beklemediği bir konuyla karşılaşıldı. Padişahın piyanoya olan ilgisi, klasik müziğe olan ilgisi, klasik müzikte ne kadar seçici olduğunu gösteren bir proje." diye konuştu.

YEE Priştine Müdürü Ülker de hem dün başkent Priştine'de hem de bugün Prizren'de düzenlenen konserlerde, Kosova Kültür Bakanı Hajrulla Çeku'nun da aralarında bulunduğu sanatseverlerin ilgi göstermesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

YEE'nin yıl boyunca Kosova'da düzenleyeceği faaliyetlere de değinen Ülker, "2022 yılında Türkçe kurslarımızda çok ciddi bir hedef kitlemiz var, ona ulaşmayı düşünüyoruz. Anlık 1300 civarında kursiyer ile devam ediyoruz. Bilim takımları ve gençlik kamplarıyla, gençlik faaliyetleri ve bunların daha çok Türkiye'de buluşmalarını hedefleyen faaliyetler düzenleyeceğiz. Ayrıca geleneksel Türk okçuluğunun Kosova genelinde kulüpleşmesi, yarışmalarda ve müsabakalarla oluşan etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.

1907 yılında Sultan II. Abdülhamid için satın alınmış oto-piyanonun içinde yer alan 38 eserin Tutu Aydınoğlu tarafından yeniden icra edilmesiyle oluşturulan ve Sultan'ın sevdiği Liszt, Moszkowski, Guno eserleri ile Necip Paşa'nın orijinal Hamidiye Marşı ve "Türk Muhafızları" gibi eserleri barındıran konser, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.