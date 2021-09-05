Kosova'da 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıkarıldı

Kosova'da akılalmaz bir olay yaşandı. 33 yaşındaki bir hastanın midesinden bir dönem tüm dünyada ün salan Nokia3310 çıkarıldı. Ameliyatı yürüten doktor, söz konusu telefonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak telefonun en tehlikeli kısmının bataryası olduğunu söyledi. Hastanın nasıl ve niçin telefonu yuttuğu ise bilinmiyor.