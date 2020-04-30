Kosova Cumhurbaşkanı, hükümeti kurmakla görevlendirilen ismi açıkladı
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Kosova Cumhurbaşkanı, hükümeti kurmakla görevlendirilen ismi açıkladı

Kosova Cumhurbaşkanı, hükümeti kurmakla görevlendirilen ismi açıkladı
30.04.2020 22:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:49

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, bugün düzenlediği basın toplantısında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen kişiyi duyurdu.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, bugün düzenlediği basın toplantısında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen kişiyi duyurdu.

Kosova'da 25 Mart'ta güven oylaması sonucu düşürülen hükümetin ardından bugün Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin ismi açıklandı. Cumhurbaşkanı, Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başbakan adayı Avdullah Hoti'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini duyurdu. Thaçi, LDK Genel Başkanı İsa Mustafa'dan yeni Hükümetin kurulmasına yönelik gerekli kriter ve oy çoğunluğuna sahip olduklarına dair mektup aldığını ve bu çerçevede Avdullah Hoti'yi, hükümeti kurmakla görevlendirdiğini açıklarken, yeni hükümetin gelecek hafta kurulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ayrıca "Ülkedeki tüm siyasi parti liderleri ve Kosova vatandaşları olarak hepimizin, devletimizin, toplumumuzun ve anayasal düzenin korunmasına yönelik sorumluluklarımız var" dedi.

Kosova'da 6 Ekim 2019 tarihinde yapılan erken seçimde Vetvendosje Hareketi (VV) birinci çıkarken, LDK ise ikinci sırada yer almıştı. VV ve LDK koalisyon hükümeti kurarken, içişleri bakanlığı görevi LDK'ya verilmişti. Ardından dönemin Başbakanı Albin Kurti'nin içişleri bakanını görevden alması üzerine LDK koalisyondan ayrılmıştı.

Kosova'da Albin Kurti hükümeti 25 Mart 2020 tarihinde Kosova Meclisi Genel Kurulunda yapılan güven oylaması sonucunda düşürüldü. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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