KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Esin SAYIN'dan Ziyaret Yeni - Haberler
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KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Esin SAYIN"dan Ziyaret Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Esin SAYIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Güney Müdürü Esin SAYIN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundu.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Güney Müdürü Esin SAYIN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundu. Ziyarette Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Bülent EKER ve Genel Sekreter Murat Kamil TIRPANCI da yer aldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette girişimciliğin yaygınlaştırılması, KOBİ'lerin geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliği olanakları değerlendirildi. Esin SAYIN, Üniversitemizin yer aldığı KOSGEB ile alakalı proje ve faaliyetler dolayısıyla Rektör ŞAHİN'e teşekkürlerini iletti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Üniversite - Sanayi işbirliklerinde KOSGEB'in üstlendiği rolün önemine değindi ve kurumlar arası uyumun bu noktada meselenin temelini teşkil ettiğini vurguladı.

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Haber: KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Esin SAYIN'dan Ziyaret Yeni - Haberler
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