KOSGEB ile DOĞTAŞ kadın girişimcilere yönelik iş birliği protokolü imzaladı
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Kelebek Mobilya

KOSGEB ile DOĞTAŞ kadın girişimcilere yönelik iş birliği protokolü imzaladı

KOSGEB ile DOĞTAŞ kadın girişimcilere yönelik iş birliği protokolü imzaladı KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında kadın girişimcilere yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

11.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:07
KOSGEB ile DOĞTAŞ kadın girişimcilere yönelik iş birliği protokolü imzaladı

KOSGEB ile DOĞTAŞ kadın girişimcilere yönelik iş birliği protokolü imzaladı

ANKARA - KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında kadın girişimcilere yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı imza protokolü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan arasında gerçekleştirildi.

İmzaların ardından konuşmasını gerçekleştiren KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt, "Bu protokol özellikle kadı girişimcilerin iş sahibi olmalarının önünü açan hem kamu hem özel sektör iş birliğiyle hazırlanan yeni bir iş modeli. Yeni iş kuran hem kadın hem erkek girişimcilerimize önce girişimcilik eğitimi veriyorduk. Bu girişimcilik eğitimini de son 6 ay içinde örgün eğitimden çıkarıp, uzaktan eğitim modülüyle daha kolay vermeye başladık. Bugün 150 bin civarında girişimci adayımız hala eğitimlerini alıyorlar. DOĞTAŞ'la yapacağımız iş birliği modelinde; DOĞTAŞ'ın istihdam edeceği ve bayilik vereceği kadın girişimciler bizim eğitimlerimizi aldıktan sonra girişimcilik desteği programına müracaat edecek. DOĞTAŞ'la bayi olmak isteyenlere, KOSGEB ve DOĞTAŞ iş birliğiyle karar verilecek. Bu kişiler, hem KOSGEB'in verdiği nitelikli istihdam desteğinden yararlanacaklar hem de DOĞTAŞ'ın bayilerine verdiği imkanlardan yararlanacaklar. Böylece kadın girişimcilerimizin önü açılacak ve iş imkanı sunulacak. Bu protokolü çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.


"Bu yıl içinde 100 kadın girişimcimizi bayimiz yapacağız"

DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, imza protokolünün amacını 100 kadın girişimciyi iş hayatına kazandırmak olarak açıkladı. Doğan, "Kadın girişimcilerimize, 'Sıfır sermayeyle kendi işinin patronu ol' diyoruz. Bizim DOĞTAŞ ve Kelebek grubu olarak Lova Yatak markamız var. Bu markamızın yatırım maliyetini belirledik. Bu yatırım maliyetinden, KOSGEB eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifika alacak olan kadın girişimcilerimize DOĞTAŞ olarak onlara destek paketimiz var. Devlet bankalarımızla da görüşmeler yaptık. Erkek girişimcilerimiz için de destek paketi açıkladık. Buradaki ana hedefimiz; bu yıl 100 kadın girişimcimizi bayimiz yapacak ve kadınlarımız kendi işinin patronu olacak. Bizim hesaplamalarımıza göre bir sermaye koymadan kadınlarımız işinin başında olacak. Kadınlarımızın özellikle bizim sektörümüzde çok başarılı olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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