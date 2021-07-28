KOSGEB İl Müdürü Tonkuş'tan Rektörümüze Ziyaret

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler KOSGEB İl Müdürü Tonkuş'tan Rektörümüze Ziyaret Kütahya KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler KOSGEB İl Müdürü Tonkuş'tan Rektörümüze Ziyaret Kütahya KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.

KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektörümüze rektör yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmede, Tonkuş, üniversitemizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve iki kurum arasındaki iş birliği konularında fikir alış verişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Tonkuş, Uysal'a çalışmalarında başarılar diledi. Prof. Dr. Uysal da Tonkuş'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine görevlerinde başarı dileklerini sundu.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 28 Temmuz 2021, Çarşamba/ 137 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi, KOSGEB,

Kaynak: Habermetre