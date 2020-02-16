KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz'dan meslek lisesi öğrencilerine konferans

16.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:27

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine konferans verdi.



Konferansın açılışında konuşan Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, öğretmenliğini yaptığı Tarık Yılmaz'ı okullarında ağırlamaktan mutlu olduklarını, bir meslek lisesi mezunu olarak geldiği konumdan dolayı gurur duyduklarını belirtti. KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, konferansta KOSGEB'in faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Yılmaz, meslek lisesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra bir işe girip çalışabilecekleri gibi KOSGEB'in ortalama yüz bin liralık hibesinden yararlanarak iş kurabileceklerini söyledi. Meslek lisesindeki öğrencilerin mesleklerini iyi bir şekilde öğrenmek için çaba göstermelerini isteyen Yılmaz, "Sektör iyi yetişmiş meslek lisesi öğrencilerini istihdam etmeye hazır. Çünkü, nitelikli meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç her zamankinden çok daha fazla" dedi.



Okul Müdürü Sırrı Kabadayı'nın da yeni okuluna değer katacağına inandığını belirten Yılmaz, okul müdürü ve öğrencilere başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA