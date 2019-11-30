KOSGEB'den KOBİ'lere finansman desteği

30.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:42

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sinop Merkez Müdürü Nedim Kaşıkırık, KOBİ'ler için 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıldığını belirtti.

Kaşıkırık, AA muhabirine, KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla hazırlanan Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan veya faydalanmayı planlayan girişimcilere 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıldığını söyledi.

İlk defa uygulanacak programda 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetininin KOSGEB tarafından karşılanacağını dile getiren Kaşıkırık, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limitin 70 bin liraya çıkacağını anlattı.

Bu programla girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek katkı sağlamayı hedeflediklerine işaret eden Kaşıkırık, "Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanarak işini kuracak geleneksel girişimcilere KOSGEB'in vereceği desteğin yanında hem makine teçhizat alımı hem de diğer masraflarını karşılamak için bu kredi önemli katkı sağlayacak. Programa göre işletmeler 10 anlaşmalı bankadan kredi kullanabilecek. Kredinin yıllık faiz veya kar payı tutarlarının önemli bölümü KOSGEB tarafından karşılanacak. Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3,75 puanlık faiz veya kar payı ödemesi yapacak. 18 aylık planlamada ise faiz veya kar payı oranı 4'e çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaşıkırık, Sinop'ta bu yıl girişimcilere verilen destek kredilerinin geçen yılı geçtiğini vurgulayarak, "Her yıl desteklerimizi artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece girişimcilik desteği değil, Ar-Ge desteğiyle de büyük işletmeler çalışmalarını ve güzel projelerini Türkiye'ye hem tanıtıyor hem de kazandırıyor." dedi.

Kaynak: AA