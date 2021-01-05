Köşeye sıkışan terör örgütü PKK Suriyeli çocukları kaçırıyor

Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında köşeye sıkışan ve Türkiye'den örgüte katılacak insan bulamayan PKK, Suriye'deki çocuklara yöneldi. Amude'de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakta oynarken, 16 yaşındaki Sitra Ahmet'i ise okul çıkışında kaçıran örgüt bu eylemlerini aylardır sürdürüyor. Örgütün 400'e yakın çocuğu kaçırdığı düşünülüyor.

Türkiye'nin art arda yaptığı operasyonlar ile bitme noktasına gelen ve iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'ya Türkiye'den katılım dibe vurdu. Örgüte katılacak insan bulamayan terör örgütü gözünü Suriye'deki çocuklara çevirdi.

GENÇLERİ TUTUKLAYIP SİLAH ALTINA ALMAYA BAŞLADI

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde işgal altında tutuğu bölgelerde, okul önlerinden çocuk kaçırmaya ve gençleri tutuklayıp zorla silah altına almaya başladı.

OKUL ÖNÜNDE VE SOKAKTA SİNSİCE PUSU KURUYORLAR

Örgütün kaçırdığı son çocuklar Amude'de yaşayan Sitra Ahmet ve Pervin Kamuran oldu. 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakta oynarken, 16 yaşındaki Sitra Ahmet ise okul çıkışında terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. Aradan 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen 2 kızdan da daha haber alınamadı.

ÇOCUKLAR SİLAHLI EĞİTİM VERİLEN 'HOGER' KAMPINA GÖTÜRÜLÜYOR

Aileleri çocuklarının silahlı eğitim verilen "Hoger" kampına götürüldüğünü söyledi. Sitra Ahmet'in annesi, kızının yetim olduğunu ve okulun önünden PKK'ya bağlı sözde 'devrimci genç yapılanması' tarafından kaçırıldığını, defalarca başvurmasına rağmen örgütten cevap alamadığını anlattı.

400 ÇOCUK PKK'NIN ELİNDE

Yerel kaynaklar Haseke ve Halep'te son 2 ayda 15'ten fazla çocuğun örgüt tarafından kaçırıldığı bilgisini verdi. Örgüt kamplarında silahlı eğitim verilen çocukların sayısının 400'e yaklaştığı vurgulandı. Zorla silah altına alınanlar sadece çocuklar da değil.

TUTUKLANMAMAK İÇİN KAÇTILAR

Geçtiğimiz hafta Şeddadi ve Marka bölgelerinde 40'tan fazla genç tutuklanarak zorla silah altına alındı. Gençlerin bazıları ev baskınlarında, bazıları ise kontrol noktalarında alıkonulup örgüt kamplarına götürüldü. Yüzlerce genç tutuklanmamak için Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki bölgelere kaçtı.

ÖRGÜT GÖSTERİCİLERE MERMİ İLE KARŞILIK VERDİ

Deyrizor'da da terör örgütü Aralık ayı başından bu yana onlarca genci zorla kamplara götürdü. Halk bu durumu Zhayer kasabasında büyük bir gösteri ile protesto etti. Lastik yakıp barikatlar kuran siviller, kaçırılan gençlerin bırakılmasını istedi. Ancak örgüt göstericilere mermi ile karşılık verdi. Göstericiler arasında yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.