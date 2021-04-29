Köseler mahallesine yapılacak sulama göleti için imzalar atıldı
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Köseler mahallesine yapılacak sulama göleti için imzalar atıldı

Köseler mahallesine yapılacak sulama göleti için imzalar atıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

DSİ 12.Bölge Müdürlüğünce Köseler Mahallesinde 3000 dekar alanın sulamasını sağlayacak olan sulama göleti yapımı için bölge müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalar atıldı.

34.800 m genişliği ve 1,370 hm3 depolama hacmi ile Köseler ve Tomarza'nın İmamkulu Mahalleleri başta olmak üzere civar mahallelerin sulama sorununa çare olacak projenin hayata geçirilmeye başlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develimizin ihtiyaçlarını gidermek adına kurumlarla istişareli halinde olmanın meyvelerini bir bir görüyoruz. Kırsal mahallelerimizin en büyük sorunu olan sulama sorununun giderilmesi için böylesi güzel bir projeyi Develimize kazandıracağından dolayı DSİ Bölge Müdürümüz Okan Bal Beyefendi'ye ve ekibine teşekkür eder, projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesini ve Develimize şimdiden hayırlı olmasını dilerim" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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