Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı
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Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

Bursa'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için gelen S.O. okul binasına olması gereken saat 10.00'da yetişemedi. Kapılar kapandıktan saniyeler sonra gelen S.O, sınava girme hakkını kaybetti. S.O'nun yakınları uzun süre, "Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı.

Bursa'da yapılan YKS sınavlarında ilginç görüntüler yaşandı. Kent genelindeki sınav merkezlerine gelen öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken, aileler de okul dışında çocuklarını bekledi. Kimliklerini kaybeden öğrenciler, nüfus müdürlüklerine giderek geçici kimlik belgesi aldı.

Kimliğini kaybettiğini son anda fark edip ilçe nüfus müdürlüklerine gelen öğrencileri ise, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahin ekipleri, öğrencileri sınava motosikletle yetiştirdi.

Koşarak geldi, saniyelerle sınavı kaçırdı

"BİR SANİYE YÜZÜNDEN BU ÇOCUK BÖYLE KALDI"

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'ndeki Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek olan S.O., saniyelerle sınava geç kaldı. Kapılar saat 10.00'da kapandı, koşarak gelen S.O okul girişindeki güvenlik görevlileriyle içeri girebilmek için konuştu. Sınava alınmayınca okulun önünden ayrılan S.O.'nun yakınlarından M.O., "Görüyorsunuz değil mi? Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" diyerek sitem etti.

Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

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Haber Yorumları (3)
OĞUZHAN ELÇİN: Bursa gıbı bır yerde sınava gec kalmak pek mumkun degıl bn zamanında 80 km uzaktan gelıp sınava gırmıstım ınsan herseyı dusunmelı
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EDİP SEVÜK: Bir sınav sadece ders Çalışmakla değildir.Saatinde gelmemiş ise asıl olan hayat sınavında disiplinsiz ve başarısızdır demektir
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ÇINAR SARAÇ: Evden erken çıkın sizde , ne olur ne olmaz diye bir saat önceden orda olsanız ne olur ama şunu biliyorum ki sınav senin için önemli değildi belli zaten
Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
500
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