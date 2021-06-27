Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı

Bursa'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için gelen S.O. okul binasına olması gereken saat 10.00'da yetişemedi. Kapılar kapandıktan saniyeler sonra gelen S.O, sınava girme hakkını kaybetti. S.O'nun yakınları uzun süre, "Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı.