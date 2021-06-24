Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi duyan Akşener, geri dönüp özür diledi
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Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi duyan Akşener, geri dönüp özür diledi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Partisinin grup toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen bir gazeteciye Akşener'in korumaları müdahalede bulundu. Gazetecinin elindeki gözlük, Akşener'in korumaların müdahalesi sonucu yere düştü. Durumu öğrenen Meral Akşener geri dönerek, gazetecilerden özür diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, daha sonra kalabalık bir ekiple salondan ayrıldı.

DURUMU ANLAYINCA GERİ DÖNDÜ

Bu sırada kendisine soru sormak isteyen gazetecilerle Akşener'in korumaları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bir gazeteciye, Akşener'in korumaları müdahalede bulundu. Müdahale sonucu gazetecinin elinde bulunan gözlük yere düştü. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener geri dönmek zorunda kaldı.

Korumaları gazetecinin gözlüğünü düşürünce, Meral Akşener geri dönüp özür diledi

ÖZÜR DİLEDİ

Akşener, kadın gazeteciye "Tamam, bak senden özür diliyorum yavrum. Siz görevinizi yapıyorsunuz, ben de cevap vermemekte serbestim." dedi. Düşen gözlüğün farklı bir gazeteciye ait olduğunu öğrenen ondan da özür dileyerek yoluna devam etti.

Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi duyan Akşener, geri dönüp özür diledi
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
SELİN AKPINAR : Son günlerde kişi farketmeksizin koruma haberleri artmaya başladı gibi. İçişleri bakanlığı bakanlık bünyesindeki tüm korumalara yeni eğitimler vermeli. Ama Akşener 'i tebrik etmek lazım en doğrusunu yapmış
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Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi duyan Akşener, geri dönüp özür diledi - Haberler
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