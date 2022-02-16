Koruma Kurulu Başkanlığı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koruma Kurulu Başkanlığı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Koruma Kurulu Başkanlığı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı'nın 2022 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Tekirdağ Adliye Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı'nın 2022 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Tekirdağ Adliye Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan'ın refakat ettiği toplantıya, Kurul Başkanı Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kurul üyeleri ve oda temsilcileri katıldı. Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, 2021 yılı çalışma ve faaliyetleri değerlendirilerek, 2022 yılı hedef ve planlaması ele alındı Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yükümlülerin topluma kazandırılması, sosyal hayata uyumlarının sağlanması ve psiko-sosyal yönden desteklenmesine yönelik yürütülecek proje ve çalışmalar karara bağlandı. - TEKİRDAĞ

Koruma Kurulu Başkanlığı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Adliye Sarayı, Cumhuriyet, Tekirdağ, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title