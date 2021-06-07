ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış
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ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve doğaya bırakılan kelaynakların 116 yavru dünyaya getirdiğini, bunun rekor seviyede olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve doğaya bırakılan kelaynakların 116 yavru dünyaya getirdiğini, bunun rekor seviyede olduğunu bildirdi.

Metin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine, bölgede "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen kelaynakların 44 yıldır Birecik'te Bakanlığa bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutulduğunu hatırlattı.

Koruma altındaki kelaynak sayısının her geçen yıl arttığını vurgulayan Metin, istasyondaki kelaynak sayısının 278 olduğunu, kelaynakların şubat ayında üremeleri için doğaya bırakıldığını söyledi.

Metin, istasyonda geçen yıl popülasyonu artan kelaynaklara yeni yaşam alanları oluşturulduğunu dile getirdi.

Kelaynakların neslini korumak için yıllardır büyük özen ve gayret gösterdiklerini belirten Metin, şöyle konuştu:

"Birecik Kelaynak Üretme Tesisimizde şu anda 278 kelaynağımızı barındırıyoruz. Geçen yıl bir rekor kırdık ve 68 yavru üretildi. Bu yıl o rekoru ikiye katlayacağız. Nisan ayında yapılan gözlemlere göre kuşlarımız doğada 116 yavru dünyaya getirdi. Geçen yıl gibi bu yıl da rekor yavru sayısı bekliyoruz. Kuşlarımızı haziran sonuyla kafeslere alacağız. İnşallah planladığımız sayıya ulaşırız. Kuşlarımız buradaki bu özel karstik yapıyı seviyor, biz de istasyonumuzdaki karstik yapıların bulunduğu alanı genişlettik. Yeni artan yavrularımız için de saha böylelikle büyütüldü. Gelecek dönemde daha da geniş alanları sağlamaya çalışacağız."

Metin, Şanlıurfa'da koruma altındaki ceylan sayısında da artış yaşandığını belirterek, "500'ün üzerinde sahada baktığımız, koruduğumuz ceylanımız var. Bu sayıyı daha da artıracağız inşallah." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yakın zamanda Şırnak'ta Cudi dağlarına 50 ceylan bıraktıklarını anımsatarak, "İnşallah 50 tane daha hayvanımızı oraya bırakacağız. Halk da memnun, oradaki bölge halkı da koruyor. Türkiye'de bulunan bu biyoçeşitliliği hep birlikte koruyarak gelecek nesillere aktaracağız." şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynakların yavru sayısında rekor artış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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