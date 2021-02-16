Korsanların elinden kurtarılan Mersinli denizci Gülçür, rehin tutulduğu süreçte yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" gemisinden kaçırıldıktan 21 gün sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Mersinli Halil Gülçür, rehin tutuldukları 3 haftalık süreçte yaşadıklarını anlattı.

Tarsus ilçesinde yaşayan Gülçür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Liberya bayraklı "Mozart" isimli geminin, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğradığını hatırlattı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan kendisinin de içinde bulunduğu 15 Türk denizcinin kaçırıldığını belirten Gülçür, "Neler yaşadığımızı anlatmak biraz güç. 21 gün sürdü ve çok stres yaşadık. En çok arkamızda bizi bekleyenleri hastalarımızı, büyüklerimizi, çocuklarımızı ve eşlerimizi düşündük." dedi.

Gülçür, rehin tutuldukları sürede psikolojik olarak zorlular yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Korsanların istedikleri olmazsa nasıl davranacaklarını bilmiyorduk, bunu çok düşündük. Çok büyük zorluklar yaşamasak da esaretlik vardı. Başımızda silahlı adamlar, sürekli uyuşturucu ve alkol kullanan, ne zaman ne yapacağı belli olmayan kişiler vardı. Arkadaşlarımızla moralimizi yüksek tutmaya çalıştık. Aramızdan birkaç kişinin durumdan sıkılıp 'Yeter artık, dayanamıyorum' diyerek sivrilmesine müsaade etmedik. Karşı tarafa çok bulaşmadık, arkadaş gibi olmaya çalıştık."

"Artık evimde, çocuklarım ve eşimin yanındayım, mutluyum"

Türk yetkililerin konuya karşı çok duyarlı adımlar attığını vurgulayan Gülçür, şunları kaydetti:

"En büyük avantajımız, devletimizin olaya müdahale etmesi ve işlemleri hızlandırmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Dışişleri Bakanı'mızın, büyükelçiliğimizin girişimleri, sağ salim evimize gelmemi vesile oldu. Şimdi artık evimde, çocuklarım ve eşimin yanındayım, mutluyum. Diğer arkadaşlarımla birlikte hep beraber ailelerimize kavuştuk, Allah bir daha böyle acı ve zorluk yaşatmasın."

Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 denizciyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci 30 Ocak'ta, diğer 15 gemici ise 14 Şubat'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci