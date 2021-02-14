Korsanların elinden kurtarılan Bilecikli denizci Gökhan Buran ailesine kavuştu
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Korsanların elinden kurtarılan Bilecikli denizci Gökhan Buran ailesine kavuştu

14.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:20

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" gemisinden kaçırılarak 21 gün rehin tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Gökhan Buran, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki evine ulaştı.

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" gemisinden kaçırılarak 21 gün rehin tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Gökhan Buran, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki evine ulaştı.

Yakınları ve komşuları tarafından alkışlarla karşılanan Buran, AA muhabirine, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zor günler geçirdiklerini belirten Buran, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve şirketin bu olaya müdahale edeceği, anlaşma yoluna gidileceği umudunu kaybetmedik. Allah devletimizden ve şirketimizden razı olsun, bizi orada bırakmadılar. Çok şükür evimize kavuştuk." diye konuştu.

Gökhan Buran'ın eşi Nadire Buran, kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Baba İbrahim Buran, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Anne Aliye Buran ise "Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Allah herkesten razı olsun. Yavrumuz evimize geldi. Bugün bizim bayramımız." ifadelerini kullandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de yetkililere teşekkür etti.

Tekin, "İnşallah böyle bir şeyi tekrar yaşamayız. Zor günler geçirdik ama bugün beraberiz. Allah birliğimizi bozmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 denizciyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci 30 Ocak'ta, diğer 15 gemici ise bu sabah Türkiye'ye getirilmişti.

Korsanların elinden kurtarılan Bilecikli denizci Gökhan Buran ailesine kavuştu
Korsanların elinden kurtarılan Bilecikli denizci Gökhan Buran ailesine kavuştu
Korsanların elinden kurtarılan Bilecikli denizci Gökhan Buran ailesine kavuştu
Korsanların elinden kurtarılan Bilecikli denizci Gökhan Buran ailesine kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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