Korsan oyunlar, 3 milyon bilgisayardan 26 milyon parolanın çalınmasına neden oldu!

İsimsiz bir kötü amaçlı yazılım türünün 26 milyon oturum açma kimlik bilgisi de dahil olmak üzere 1,2 TB kişisel bilgiyi çaldığı açıklandı. Korsan oyun indirmek isteyenlerin sıklıkla kullandığı yazılım türünü aynı zamanda crack yapan pek çok kişi de kullanmakta.

Bir yazılım şirketi olan NordLocker'ın güvenlik araştırmacıları, milyonlarca bilgisayara bulaşan trojan virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. 1,2 terabaytlık kişisel bilginin çalınmasına neden olan trojan virüsünün, büyük ölçüde korsan oyunlar ve Adobe Photoshop'un korsan bir şekilde indirilen crackli sürümü de dahil olmak üzere yasadışı yazılımlar aracılığıyla yayıldığı açıklandı. Çalınan verilerin içerisinde, diğer şeylerin yanı sıra 1,1 milyon benzersiz e-posta adresi ve 26 milyon oturum açma kimlik bilgisi de yer aldı.

NORDLOCKER HACKER GRUBUNUN VERİLERİNİ İFŞA ETTİ

Uçtan uca şifrelenmiş bulut depolama ile entegre edilmiş bir dosya şifreleme yazılımı olan NordLocker, bir hacker grubunun çalınan verileri içeren veritabanının konumunu yanlışlıkla ifşa etti. Geçtiğimiz dönemde veritabanının içeriğini değerlendirmek için veri ihlallerini araştırma konusunda uzmanlaşmış üçüncü taraf bir şirketle çalıştığını söyleyen NordLocker, bir kötü amaçlı yazılım türünün 2018 ile 2020 arasında 3,2 milyon Windows PC'ye sızarak verilerini çaldığını ortaya koydu. Veritabanı 2 milyar çerez içeriyordu ve bunların 400 milyondan fazlası (%22) hala geçerliydi.

Veritabanı ayrıca, güvenliği ihlal edilmiş sistemlerdeki Masaüstü ve İndirilenler klasörlerinden alınan 6 milyon dosyayı da içeriyordu. Çalınan içeriğin çoğunluğunu yaklaşık 900.000 görüntü dosyası, 600.000'den fazla Word dosyası ve 3 milyon metin dosyası oluşturuyordu. Aynı zamanda 1.000'den fazla başka dosya türü de içeriyordu. Bu çok fazla veri demek. Tüm veriyi yönetmeye yardımcı olmak için kötü amaçlı yazılım, daha kolay sıralama için verilere benzersiz cihaz kimlikleri de atadı.

"KORSAN OYUNLAR ARACILIĞIYLA BULAŞTI"

NordLocker, "Kötü amaçlı yazılımın elde ettiği veriler, yasadışı yazılım (Adobe Photoshop), Windows kırma araçları ve korsan oyunlar aracılığıyla yayıldığını ortaya çıkardı. Bunların yanı sıra korsan yazılım, cihazda bir web kamerası varsa kullanıcıyı da fotoğrafladı" açıklamasında bulundu.