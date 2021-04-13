Koronayı yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Hazal Kaya, hastanelerde boş yer bulamadı
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Koronayı yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Hazal Kaya, hastanelerde boş yer bulamadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Koronayı yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Hazal Kaya, hastanelerde boş yer bulamadı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, koronavirüsü yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşamaya başladı. Sette rahatsızlandığı için hastaneye götürülmek istenen oyuncu acil serviste yer bulamadı. Yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu "Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum. Gerçekten çok zor" dedi.

Bir çocuk annesi Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Evde gördüğü tedavi sonrası virüsü yenen oyuncu setlere geri döndü. Ancak virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Kaya, sette fenalaşınca hastaneye kaldırılmak istendi. Artan vakaların ardından hiçbir hastanede yer bulamayan oyuncu, yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı.

"BÜTÜN HASTANELERİN ACİLLERİ DOLU"

Instagram hesabından konu hakkına açıklama yapan Hazal Kaya, "Kovid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu. 112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum… Gerçekten çok zor" dedi.

Koronayı yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Hazal Kaya, hastanelere boş yer bulamadı

"VİRÜSÜ GRİP GİBİ GEÇİRİYORUM"

Mart ayının son günlerinde koronavirüsü yakalanan Hazal Kaya, sağlık durumunu merak eden hayranları için çektiği videoda şunları söylemişti "Haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli biri olmama rağmen bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen kovid oldum. Ayakta geçiriyorum, kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi geçiriyorum. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim gayet iyiyim."

Koronayı yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Hazal Kaya, hastanelere boş yer bulamadı
Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı
Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 08:19:42. #1.16#
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