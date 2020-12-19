"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı
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"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı

19.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:00

Koronanın vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, "Koronayı hafif atlatmış kişilerde bile kalp kasında hasar oluşumuna rastlanmıştır. Nöbet, felç, geçici felç gibi durumlara sebep olabilir. Virüs uzun vadede karaciğer ve böbrekte hasar oluşturur" dedi.

Koronaya yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunda birkaç hafta içinde hastalığın tüm belirtileri kaybolur. Ancak hastalığı hafif semptomlarla atlatan kişilerde ya da gençlerde bile bazı belirtiler uzun süre devam edebilir. Bu belirtiler yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, cilt döküntüsü ve saç dökülmesi olarak sayılabilir.

ZATÜRREYİ TETİKLİYOR

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre; zatürre, akciğerde sıvı birikimi ve akciğer dokusunda iltihaplanmayla oluşur. Covid-19 zatürresi (pnömonisi) her iki akciğeri de tutma eğilimindedir ve hastalarda öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olur.

Ancak bazı hastalarda zatürre daha da şiddetlenir, akciğerlerde daha çok sıvı birikimi olur ve akciğer dokusu yeterince oksijen alamaz hale gelir. Dolayısıyla bazı durumlarda akciğer dokusunun eski haline dönmesi için ek tedavi gerekebileceği gibi bazen de tedaviye rağmen akciğeri eski haline döndürmek mümkün olmaz.

FELCE VE ORGANLARDA HASARA YOL AÇABİLİR

Covid-19 başlıca akciğerleri etkileyen bir hastalık olmakla birlikte farklı organlarda da hasara yol açabilir. Hastalığı hafif atlatmış kişilerde dahi kalp kasında hasar oluşumuna rastlanmıştır. Kalp kasındaki bu zayıflama, hastanın ileride kalp yetmezliği riskini artırabilir.

Covid-19, gençlerde bile nöbet, felç, geçici felç gibi durumlara sebep olabilir. Kanı daha kolay pıhtılaştırdığı için kılcal damarlarda tıkanmaya yol açabilir. Covid-19'un bu etkisi uzun vadede karaciğer, böbrek gibi organlarda hasar meydana getirir. Bu hastalık psikiyatrik sorunları da tetikleyebilir.

EN SIK GÖRÜLEN UZUN DÖNEM ETKİ AKCİĞERLERDE

Koronavirüs yeni ortaya çıkan bir hastalık olduğundan uzun dönem etkileri ile ilgili henüz yeterince bilgi bulunmamaktadır. Ancak bilim insanları, dünyanın dört bir yanından gelen olgular, veri setleri ve çalışmalarla çeşitli öngörülerde bulunmaktadır.

Tüm bu çalışmalar sonucunda hastalığın en sık görülen uzun dönem etkisinin akciğerler üzerinde olduğu belirtilmektedir. Covid-19 hastalarının özellikle akciğer sağlığı açısından dikkatle tedavi ve takip edilmesi önerilir.

'Koronayı atlattım' diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı
Haber Yorumları (8)
MİSAFİR: Her kafadan bir ses çıkıyor meydan boş sallayın gitsin
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ALİ AY 37: Ben aşıyı merak ediyorum.her 6 ayda aşımı olacağız?virüs ülkemizden yok olana kadar,mı yoksa dünyadan kaybolana kadarmı?
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SAVAŞ: Nefes darlığı,karaciğer hasarı kalp bölgesinde ağrılar.iyleşiyoruz ama gelin birde bize sorun nasıl iyleştik..
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