Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
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Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü

Koronavirüse 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'de havaların ısınmasıyla beraber binlerce kişi plajlara akın etti. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

25.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:35

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de sıcak hava dalgasının etkisiyle, binlerce kişi plajları doldurdu. Southend ve Bournemouth plajlarında çekilen fotoğraflarda binlerce kişinin plajlara akın ettiği ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

İngiltere plajlarında çekilen fotoğraflar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sosyal mesafe kuralının 2 metreden 1 metreye indirildiğini açıklamasının ardından geldi. Britanya medyasında, bağımsız bilim insanlarından gelen uyarılara rağmen önlemlerin gevşetilmesi ve normalleşme sürecine girilmesine yönelik eleştiriler yer aldı.

GAZETELERDE DE MANŞET OLDU

"Merhaba Yaz" manşetiyle çıkan Daily Mirror gazetesi, ön sayfasında "Karantina yorgunu İngilizler yılın en sıcak gününde plajları doldurdu" ifadelerine yer verirken, Telegraph gazetesi ön sayfasında kullandığı plaj fotoğrafına "Sadece kuduz köpekler ve İngilizler..." başlığını uygun gördü. "Güneş Tuzağı" başlığını kullanan Financial Times ise ön sayfasında "Plajlardaki kalabalıklar riskleri görmezden geliyor" ifadelerine yer verdi.

YILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANDI

Öte yandan hava sıcaklığının 32.6'yı bulduğu İngiltere'de Çarşamba günü yılın şu ana kadarki en sıcak gününün yaşandığı açıklandı.

İşte İngiliz gazetelerinden bazılarının manşetleri;

Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü

Dünya Manşet

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