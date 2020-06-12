Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
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Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu

Koronavirüs salgını nedeniyle gelen karantina dönemi boyunca uzun süre evde kalmak zorunda olan insanların umut düzeyleri araştırıldı. Araştırmada, 40 yaş üstü bireylerin, 18-29 yaş aralığındaki bireylere göre daha umutlu olduğu ortaya çıktı.

12.06.2020 22:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:41

Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasında olan insanların umut düzeyi araştırıldı. Araştırmada, 18-29 yaş arasındaki insanların, 40 yaş üstüne göre daha umutsuz olduğu ortaya çıktı.

250 KATILIMCI İLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ANKET YAPILDI

Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Gizem Öneri, salgın hastalıkların neden olduğu karantina sürecinin insanlardaki umut düzeyine etkisi başlıklı bir araştırma yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 yaş ve üzeri 160 kadın, 90 erkek olmak üzere 250 katılımcıdan oluşan çalışmasında, sosyal medya üzerinden anket yapıldı.

YAŞLARA GÖRE UMUT DÜZEYİ DEĞİŞİYOR

Katılımcıların cinsiyet, meslek seçimi, pandemi öncesi dışarı çıkma sıklığı ve koronavirüs salgını ile ilgili haberleri nereden edindikleriyle umut düzeyi arasında farklılıklar bulunmazken, yaşlarına göre umut düzeylerinin değiştiği görüldü.

40 YAŞ VE ÜSTÜ KATILIMCILAR DAHA UMUTLU

18-29 yaş aralığındaki katılımcıların umutsuz olma durumlarının 40 yaş ve üstü katılımcılardan daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Ailesiyle birlikte yaşayanların arkadaşlarıyla birlikte yaşayan katılımcılara göre daha az umutsuz olduğu belirlendi.

İZOLE ŞEKİLDE YAŞAMAK HUZUR VE UMUT VERİYOR

İzole şekilde yaşamanın umut düzeyindeki etkisine de bakılan anket çalışmasında, katılımcıların bir kısmı izole yaşamanın huzur doğurduğunu ifade ederken bir kısmı da bu durumun mutsuzluk, kaygı, öfke ve umutsuzluk getirdiğini ifade etti. Ankete katılanlar, pandemi sonrası hayatın eskisi gibi devam etmeyeceğini düşünüyor.

Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu

Kaynak: DHA

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