Koronanın belirtileri yine değişti! Soğuk algınlığına çok benziyor, işte en yaygın 8 semptom - Haberler
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Koronanın belirtileri yine değişti! Soğuk algınlığına çok benziyor, işte en yaygın 8 semptom

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Uzun zamandır tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüsün semptomları yine değişti. Yeni yürütülen bir araştırmaya göre, 'Zoe Covid Belirtileri' olarak bilinen yeni semptomlar koronanın bilinen 5 semptomundan oldukça farklı. Uzmanlar, koronanın soğuk algınlığına benzer 8 belirtisi olduğuna vurgu yaptı.

Dünya genelinde yaklaşık 5 milyon insanın canını alan koronavirüse karşı 5 milyar dozdan fazla korona aşısı yapıldı. Uzmanlar aşılama çalışmaları ile milyonlarca hayatın kurtarıldığının altını çiziyor. Ancak çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün.

'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör "Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, şu anda ilk beş semptomun hükümetin bahsettiğinden çok farklı olduğu" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın Kovid-19 belirtileri listesinde ilk sıradalar yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat ve koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor.

"Kovid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor" diyen Spector, bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çizdi. İşte koronanın yeni belirtileri

  • Burun akıntısı veya tıkanıklığı,
  • Boğaz ağrısı
  • Düşük dereceli ateş
  • Halsizlik
  • Hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı
  • Hapşırma
  • Nefes almada hafif zorlanma
  • Öksürük

Koronanın belirtileri yine değişti! Soğuk algınlığına çok benziyor, işte en yaygın 8 semptom
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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