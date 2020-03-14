Koronavirüsün önlenmesinde diş hekimlerinin rolü
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Osman Çetin, Güncel

Koronavirüsün önlenmesinde diş hekimlerinin rolü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, ağız ve dişler bölgesindeki rahatsızlıkların vücudun bağışıklık sistemini zayıflatacağını belirterek vücudun koronavirüse karşı direncini de düşürebileceğini söyledi.

14.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:21
Koronavirüsün önlenmesinde diş hekimlerinin rolü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, ağız ve dişler bölgesindeki rahatsızlıkların vücudun bağışıklık sistemini zayıflatacağını belirterek vücudun koronavirüse karşı direncini de düşürebileceğini söyledi.

Ağız ve diş sağlığının bağışıklık sistemindeki yerine dikkat çeken Dr. Çetin, ağız ve diş rahatsızlıklarının olası koronavirüs karşısında vücut direncini zayıflatabileceğini belirtti. Ağız ve diş rahatsızlığı olan hastaların bir an önce tedavi olması gerektiği tavsiyesinde bulunan Dr. Çetin, "Ağız ve diş sağlığı rahatsızlığı olan hastalarımızın sorunları, vücudun birçok bölgesini etkileyebileceği için bağışıklık sisteminde de zayıflığa sebep olabilmektedir. Bu da virüs için çok daha rahat bir ortam hazırlamaktadır. Düzgün fonksiyon göstermeyen diş yapısı, sağlıklı beslenmenin önüne geçecektir. Ağız bölgesinde olan bir enfeksiyonla vücut savaşırken başka bir virüs durumunda bağışıklık sistemini olumsuz etkileyecektir. Bu bakımdan ağız ve diş sağlığı büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

"RANDEVU SAATLERİ ARASINDAKİ SÜREYİ UZATTIK"

Diş hekimlerinin hasta muayene ve randevu saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Dr. Çetin, kendi klinik ve hastanelerindeki randevu süreleri arasındaki boşluğu uzattıklarını söyledi.

Bu boşlukta ise dezenfekte yapıldığını belirten Dr. Çetin, "Acil tedavileri gerekmedikçe hastaların randevularını verirken hastanın sağlık durumu iyi araştırılmalıdır. Eğer şüpheli semptomları varsa diğer hastaları korumak adına randevularını ertelemelidir. Hasta randevu saatler arasındaki boş süre uzatılmalı ve bu süre içerisinde kliniğin dezenfektesi yapılmalıdır. Biz kendi hastane ve kliniğimizde bu süreci uygulamayı başlattık. Diş hekimini kendisini salgından koruması için mutlaka her hastadan sonra dezenfeksiyon kurallarına uyması gerekmektedir. Ayrıca yarım saatten fazla sürecek tedavi için eldiven ve maske değiştirmelidir." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMA TAVSİYELERİ

14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutlayan Dr. Osman Çetin, koronavirüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

"Sürekli el ve vücut temizliği yapılmalı. Eller sabunlu su ya da kolonya gibi dezenfektanlarla temizlenmelidir.

Hastalık şüphesi olanlardan uzak durulmalı

Hapşırma, öksürme durumlarında yeni bir mendil kullanılmalı ya da ağız kol içine kapatılmalıdır.

Kalabalık ortamlardan uzan durulmalıdır.

Hastalarımız acil olmadıkça klinik ve hastane ortamlarında bulunmamaları gerekir. Çünkü birinci derece risk durumu bu kuruluşlardadır.

Genel hijyen kurallarına uyumalı, ağız ve diş bakımları düzenli yapılmalıdır.

Kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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