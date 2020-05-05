Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
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Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor

Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
05.05.2020 00:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:36

ABD'de bazı uzmanlar, koronavirüs hastalarında "mutlu oksijen yetmezliği" adı verilen bir durumun gözlemlendiğini açıkladı. Bu belirtiye sahip hastalar, kandaki oksijen doygunluk seviyesi kötü olmasına rağmen sağlıklı görünüyor. New Yorklu doktor Reuben Strayer, koronavirüs hastalarının bu durumuna şaşırdığını itiraf etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybının kayda geçtiği ülke olan ABD'de, Kovid-19 hastalarında "mutlu oksijen yetmezliği" adı verilen bir belirti ortaya çıktı. Bu belirtiye sahip hastalar, kandaki oksijen doygunluk seviyesi kötü olmasına rağmen sağlıklı görünüyor.

HASTALAR KENDİLERİNİ İYİ HİSSEDİYOR

Bazı Kovid-19 hastalarında "mutlu oksijen yetmezliği" adı verilen, göstergeler kötü olmasına rağmen hastaların kendini iyi hissettiği durumun gözlemlendiği belirtildi.

New Yorklu doktor Reuben Strayer, Sciencemag'a açıklamasında, "Monitörde gördüğümüz ile hastanın nasıl göründüğü arasında büyük bir uyumsuzluk görüyoruz" dedi. Doktor, Kovid-19 hastalarının bu özelliğine şaşırdığını itiraf etti.

DOYGUNLUK SEVİYESİ DÜŞMESİNE RAĞMEN HASTALAR SAĞLIKLI GÖRÜNEBİLİYOR

Sao Paulolu göğüs hastalıkları uzmanı Elnara Marcia Negri de sağlıklı insanların kanındaki oksijen doygunluk seviyesinin en az yüzde 95 olduğunu hatırlatarak Kovid-19 hastalarında bu seviyenin yüzde 80, 79 ve hatta 50'lere düşmesine rağmen onların sağlıklı görünebildiğini söyledi.

Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor

Dünya Manşet

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