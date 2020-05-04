Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
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Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor
04.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:29

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de katil arı paniği yaşanıyor. ABD'nin Washington eyaletinde görülen ölümcül arı türünün ülkenin doğu yakasına ulaşmasının an meselesi olduğu belirtildi. Öte yandan uzmanlar, katil arının ABD'ye, Çin'den gelen bir kargo ile ulaştığını öne sürdü.

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ve 70 bine yakın can kaybı yaşanan ABD'de şimdi de Asya kökenli katil arı paniği yaşanıyor. Japonya'da her yıl 50 insanın ölümüne sebep olan ve etçil olduğu bilinen Asya tipi eşek arısının ülkeye nasıl giriş yaptığı ise henüz bilinmiyor.

ÇİN'DEN GELDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Arının ağız kısmının çok büyük ve kesici olduğunu dile getiren uzmanlar, Aralık ayında Washington'da tespit edilen arının Çin'den ABD'ye gelen bir kargo ile ulaştığını öne sürdü.

"BİR KOLONİ İÇİN BİRKAÇ ARI YETER"

Arının gelecek 2 ile 3 yıl içerisinde ülkenin doğu kıyısına ulaşabileceğini söyleyen arı uzmanı ve arıcılık yapan Anthony Planakis, "Yeşilin bol olduğu New York'un dışına ulaşabilirler. Bir koloni haline gelmeleri için birkaç arı yeter" ifadesini kullandı.

"4 GÜNÜ BULABİLİR"

Manhattanlı arıcı Andrew Cote, "Arıların normalde buraya ulaşması yıllar alabilir fakat birinin kamyonunun arkasına yuva yaparlarsa gelmeleri 4 günü bile bulabilir. Her ne olursa olsun bu arılar ABD'de kalıcı olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

"İNSANLARI ÖLDÜREBİLİR"

CNN International'a konuşan Washington State Üniversitesi'nden uzmanlar, "Boyu 5 santimetreye ulaşan bu arıların iğneleri peş peşe sokulursa insanları öldürebilir. Bu sebeple bu dev arıların lakabı 'katil arı' olarak da bilinir" dedi.

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor

Dünya Manşet

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