Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat

İngiliz Dermatologlar Derneği'nin yaptığı araştırma, koronavirüsün az bilinen bir semptomunu ortaya çıkardı. Araştırma sonucu uzmanlar, kabuklanmış ve kuru dudaklar ya da bu yöndeki hissin bir koronavirüs belirtisi olabileceğini açıkladı.

CHIP'te yer alan habere göre, tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgınında virüsün yeni bir semptomu ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre, virüsü taşıyan kişilerin ateş ve öksürük gibi semptomlara ek olarak dudaklarda kabuklanma ve kuruluk gibi etkiler de görülebiliyor.

CLİTLERDE DE SEMPTOM OLUŞABİLİYOR

İngiliz Dermatologlar Derneği araştırma sonuçları ile ilgili, "Kovid-19 salgını sırasında, sağlık kurumları tarafından listelenen ana ateş ve öksürük semptomlarına ek olarak, virüsü olan kişilerin ciltlerinde de semptomlar geliştirebileceği açıkça ortaya çıktı" dedi.

YÜZDE 20 ORANINDA ETKİLENİYOR

Bu semptom Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) web sitesinde resmi bir semptom olarak listelenmemiş olsa da, Çin ve Avrupa'dan gelen raporlar , koronavirüs vakalarının yüzde 20'sine kadarının cildinin de etkilenebileceğini gösterdi. Ayrıca Eatthis.com bir ankete katılanların %75'inin Kovid-19 semptomu olarak çatlak veya kuru dudaklar yaşadığını ortaya çıkardı.

DUDAKLARI AĞRITABİLİR

İngiliz Dermatologlar Derneği, "Bu virüs, birçok bağışıklık reaksiyonunu tetiklediğinden, cildin de etkilenmesi şaşırtıcı değil. Dudaklar iyileştikçe ağrıyabilir ve kuru ve pullu hale gelebilir. Ağız içinde de ağrı oluşabilir. " diyor.

HER DUDAK KURULUĞU KORONAVİRÜS DEĞİLDİR

Sadece kuru, çatlamış dudaklara sahip olmanız, koronavirüs kaptığınız anlamına gelmez. Kuru dudaklar, yalnızca virüslerle değil, birçok şeyle ilişkili çok yaygın bir sorundur. Hava durumu, dudakların aşırı yalanması ve hatta bazı ilaçlar gibi nedenlerle kuru veya çatlamış dudaklara sahip olabilirsiniz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DE ETKİLEYEBİLİR

Özellikle soğuk havalar yaklaşırken, iklim değişikliğinden dolayı daha kuru, çatlamış dudaklar herkesin sorunu haline gelebiliyor. Bunu gün boyunca dudak kremi uygulayarak , bol su içerek ve hatta geceleri odanızda nemlendirici kullanarak tedavi edebilirsiniz.