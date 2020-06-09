Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün belirti göstermeyen hastalardan başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu belirterek, hükümetlerin salgının yayılmasını önlemek için semptom gösteren hastalara odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili merak edilen "Belirti göstermeyen hastadan bulaşır mı?" sorusuna yanıt verdi. DSÖ'den yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıdığı halde belirti göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşma oranının çok düşük olduğu ifade edildi.

FARKLI ÜLKELERDEN GELEN VERİLER İNCELENDİ

DSÖ'nün koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

ASEMPTOMATİK BİRİNDEN BULAŞMA ORANI DÜŞÜK

Elde ettikleri verilere göre, Kovid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi. Kerkhove, hükümetlerin, koronavirüs yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

DAHA ÖNCE AKSİNİ İDDİA ETMİŞLERDİ

Dünya Sağlık Örgütü, daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de koronavirüsün kolayca yayabileceği ifade etmişti.