Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Zor bir süreçti

Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Zor bir süreçtiİZMİR'de hemşire Muazzez Selçuk (40), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Zor bir süreçti

İZMİR'de hemşire Muazzez Selçuk (40), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. 14 gün boyunca kendini izole eden 2 çocuk annesi Selçuk, "Zor bir süreçti. İyileştim ve yine hastalarla bir aradayım. Benim için bir şey değişmedi, aynı şekilde görevime devam ediyorum. Çünkü bu bizim işimiz" dedi.

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 8 yıldır sorumlu hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Muazzez Selçuk'a 10 Nisan günü koronavirüs teşhisi konuldu. Hemen ilaç tedavisine başladığını anlatan Selçuk, "Salgın başladığında önlemlerimizi almıştık. Servisimizi hazırladık ve sadece koronavirüs hastalarına hizmet vermeye başladık. İlk olarak 2 asistanda hastalık teşhis edildi. Temasta olduğumuz için bize de test yapıldı. Sonucum pozitif çıktı. Eklem ağrıları dışında bir belirti yoktu. Ateş ve öksürük hiç olmadı. Erken teşhis edildiği için, erken tedaviyle hastalığı hafif atlattım" dedi.

5 günü ilaç tedavisi olmak üzere 14 gün karantinada kaldığını belirten Selçuk, bu süreci evde geçirdiğini ancak zaman zaman çok zorlandığını ifade etti. İlk bir hafta belirtilerin daha da ağırlaşmasından korktuğunu söyleyen Muazzez Selçuk şöyle konuştu:

"Biri 14, diğeri 13 yaşında iki oğlum var. Eşimin yardımıyla onlardan izole kaldım. Zor bir süreçti. Onlara dokunup sarılamadım, öpemedim. Çocuklarımdan uzak durdum. Maske takıp, ayrı bir odada, mesafeli ve izole şekilde kalarak bu süreci atlattım. Ama ilerleyen günlerde şikayetlerim azaldı. İlaca erken başlayınca diğer belirtileri yaşamadım. Bu durumda olan birçok insan var. Birlikte bu süreci aşacağız. Ben de çocuklarıma bu süreci açıklamakta zorluk çekmedim. Çünkü mesleğim icabı biz zaten bu tehditlere hep maruz kalıyoruz. Onlar çalışma koşullarımı biliyor. Bana karşı çok anlayışlı davrandılar."

'GÜLEREK TABURCU OLUYORLAR'

İlaç tedavisinin ardından yapılan testlerinin negatife döndüğünü söyleyen Muazzez Selçuk, 14 gün sonra işe başladığını belirtti. Toplam 15 koronavirüs hastasının tedavi gördüğü serviste çalışan Selçuk, bir kanser hastası dışında hayatını kaybeden hastaları bulunmadığını kaydetti. İyileşen hastalarını gülerek taburcu etmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Selçuk şunları söyledi:

"İyileştim ve yine serviste hastalarla bir aradayım. Benim için bir şey değişmedi aynı şekilde görevime devam ediyorum. Çünkü bu bizim işimiz. İmkanlarımız dahilinde tedaviye devam etmemiz gerekiyor. Benim için de risk halen devam ediyor. Eskiden olduğu gibi aynı şekilde önlemlere devam ediyorum. Herkes bu hastalığa yakalanabilir. İnsanların kendilerini korumaları için izole olmaları gerekiyor. Evlerinde mutlaka kalmaları gerekiyor ki bağışıklık sistemi düşük olup da risk taşıyan insanlara bulaştırmasınlar. Son günlerde vaka sayısının azalmasıyla insanlar da bir yanılgıya düşmesin, evlerinde kalmaya devam etsinler."

Kaynak: DHA