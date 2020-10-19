Koronavirüsü yenen insanlarda semptomlar 2 veya 3 ay daha görülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yenen insanlarda semptomlar 2 veya 3 ay daha görülüyor

19.10.2020 23:24 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:35

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Oxford Üniversitesi'nde yeni bir araştırma yapıldı. Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen insanların bir çoğunda nefes darlığı, halsizlik, anksiyete ve depresyon gibi belirtilerin 2 veya 3 ay daha görüldüğü tespit edildi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 120 binden fazla insan hayatını kaybetti, 40 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte vaka sayıları hızla artış gösterirken, korkutucu bir açıklama geldi.

SEMPTOMLAR 2 VEYA 3 AY DAHA GÖRÜLÜYOR

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen hastaları inceleyen bilim insanları, bu insanların uzun süreler boyunca hastalığın belirtilerini gösterdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hastanede sağlığına kavuşan hastalarda nefes darlığı, halsizlik, anksiyete ve depresyon gibi belirtileri 2 veya 3 ay boyunca daha görülüyor" ifadesi kullanıldı.

HASTALARIN İÇ ORGANLARINDA DA ANORMALLİKLER TESPİT EDİLDİ

Öte yandan bilim insanları ayrıca bu hastaların iç organlarında bazı anormallikler tespit edildiğini de söyledi.

Koronavirüsü yenen insanlarda semptomlar 2 veya 3 ay daha görülüyor

İlgili Haberler

NASA'nın ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imzayı attı
NASA'nın ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imzayı attı
Kabe'de 7 ay sonra ilk kez cemaatle namaz kılındı
Kabe'de 7 ay sonra ilk kez cemaatle namaz kılındı
Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha: AB tüm imkanlarını kullanma sözü verdi
Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha: AB tüm imkanlarını kullanma sözü verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Sezen Aksu Yasmin Erbil
Spor Tisserand Fatih Terim Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Çocuk Karar Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen insanlarda semptomlar 2 veya 3 ay daha görülüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 23:35:35. #1.15#
title