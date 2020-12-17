Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor
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Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor

17.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:30

İngiltere'de yer alan Ulusal İstatistik Bürosu, koronavirüsü yenen her 10 kişiden birinin 3 ay sonra yorgunluk, öksürük, baş ağrısı, saç kaybı, ishal ve yüksek ateş gibi semptomlar yaşamaya devam ettiğini açıkladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS), tarafından yayımlanan "uzun covid" raporunda, virüsü yenen her 10 kişiden birinin hastalığı yendikten üç ay sonra kalıcı semptomlar yaşadığı ortaya konuldu.

Buna göre koronavirüsten kurtulan İngilizlerin yüzde 9,9'u 12 hafta sonra, yüzde 21'i ise beş hafta sonra hastalığın kalıcı semptomlarından muzdarip olduğunu açıkladı.

KALP KRİZİ VE FELÇ ORANI 12 KAT DAHA YÜKSEK

ntv.com.tr'de yeralan bilgiye göre; ONS rakamları ayrıca, koronavirüs geçirmeyen hastalara kıyasla koronavirüse yakalanan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının 12 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

UZUN COVİD NEDİR?

Koronavirüsten iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum "uzun süreli Covid" olarak adlandırılıyor.

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor

ÜŞÜME VE TİTREME HATTA HALÜSİNASYON GİBİ SEMPTOMPLAR DA YER ALIYOR

Uzun süreli koronavirüs semptomları arasında "yorgunluk", "saç kaybı", "kalp ritmi bozukluğu", "bilişsel problemler", "baş ağrısı", "kas ağrısı", "nefes almada güçlük", "odaklanma problemi", "üşüme ve titreme", "uykusuzluk", "halüsinasyon görme", "ishal" ve "yüksek ateş" gibi semptomlar yer alıyor. Araştırmacılar, bu semptomların, organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemlerine verilen hasar nedeniyle koronavirüsün 'sonradan etkileri' olduğuna inanıyor. Diğer taraftan doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan daha uzun bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan polio sonrası sendroma benzetiyor.

HER YAŞTAN KİŞİ RİSK ALTINDA OLABİLİR

Bununla birlikte, dünyada uzun süreli Covid'den kaç kişinin etkilendiği net olarak bilinmiyor, ancak uzmanlar bunun İngiltere'de 500 bine kadar çıkabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock geçen ay Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NHS)uzun Covid'den muzdarip olanlara yardım etmek için 40 mini hastane kuracağını açıkladı.

Hancock, "sadece en yaşlı ve en savunmasız olanlara değil, her yaştan herhangi bir geçmişe sahip herkesin" uzun süreli Covid riskine sahip olduğunu söylemişti.

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor
Haber Yorumları (3)
KİZİROĞLUMUSTAFABEY: Aynılarıbende de var.
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1 GÜN SONRASINDA: Kovid testi pozitif çıkan bir abiyi anlatayım, Testi pozitif çıktı, kendisi daha önceden zaatüre geçirdiğinden hastahanede tedavi altına alındı, tedavi sürecinde iyileşti, doktoru ertesi gün taburcu edeceğini söyledi, o gün evde odası hazırlandı, herkes çok mutluydu, yarın gelecek diye beklerken ölüm haberi haneye geldi. Ölüm nedeni koronoya bağlı kalp krizi olarak söylendi, şimdi düşünüyorum, kullanılan ilaçlar virüsü engellerken acaba vucudun zayıf yerlerinimi vuruyor.
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AYLİN: Keşke kovit olsam kurtulsam şu dünyadan temelli.
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