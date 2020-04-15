Koronavirüsü yenen genç hekimden immün plazma bağışı
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Kızılay, İzmir, Güncel

Koronavirüsü yenen genç hekimden immün plazma bağışı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan asistan hekim Betül İkbal Doğan, İzmir'deki ilk "immün plazma" tedavisi bağışçılarından oldu.

15.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:25
Koronavirüsü yenen genç hekimden immün plazma bağışı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan asistan hekim Betül İkbal Doğan, İzmir'deki ilk "immün plazma" tedavisi bağışçılarından oldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Doğan'a şüphe üzerine Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Doğan, hastanede 2 gün tedavi gördü. Doğan'a daha sonra yapılan test ise negatif sonuç verdi. 14 gün boyunca karantina altına alınan Doğan, son testi de negatif çıkınca, görevine döndükten sonra plazma bağışçısı olmaya karar verdi.

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğünün İzmir'in Alsancak semtindeki kan alma merkezine gelen Doğan, plazma bağışında bulundu.

"İnsanlara yardım etmeyi seviyorum"

Asistan hekim Betül İkbal Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığına yakalandığını öğrendiğinde büyük korku yaşadığını, kaygılarının çevresine bulaştırmış olma olasılığı nedeniyle daha da arttığını belirtti.

Karantina sürecinde ailesinin ve çalışma arkadaşlarının kendisine çok destek verdiğini, sağlığına kavuşup bir an önce çalışma ortamına dönmek için adeta günleri saydığını anlatan Doğan, şunları söyledi:

"Görevime dönme isteğim daha çabuk iyileşmemi sağladı. Doktorluğu severek yapıyorum ve insanlara yardım etmeyi seviyorum. Zaten Türk Kızılayın gönüllü kan bağışçısıydım. Bu yüzden bu hissi daha çok yaşayabilmek için sağlığıma kavuşmamın ardından plazma bağışı yapmaya da karar verdim. Bizim görevimiz sadece hastanede değil, her açıdan insanlara yardımcı olmamız lazım. Çok mutluyum. Bu süreçte bazı insanların evlerinde kalarak, bazılarının ise plazmalarını vererek hastalara destek olacağını düşünüyorum."

"Plazma bağışının sakıncası yok"

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkez Müdürü Gökay Gök ise genç meslektaşının İzmir'deki ilk immün plazma bağışçılarından olduğunu dile getirdi.

Plazma bağışçısı olmak için bazı kriterlerin bulunduğunu anlatan Gök, "Bir sağlık kuruluşunda Kovid-19 tanısı konulan, son iki testi negatif çıkan, kan bağışı seçim kriterlerine uygun, 18-60 yaş arası herkes plazma bağışında bulunabilir." dedi.

İşlemin aferez ünitesi olan tüm Türk Kızılay kan alma birimlerinde yapıldığını ve 50 dakikada tamamlandığını belirten Gök, şunları kaydetti:

"Plazma bağışında hastanın tek kolundan tek iğneyle yaklaşık 450 mililitre plazma alınıyor. Alınan plazmayı bölge kan merkezinde 2 torbaya ayırıyoruz. Bir ünite plazmadan 2 torba ürün elde edilerek yoğun bakımdaki 2 hastada kullanılıyor. Gönüllü plazma bağışında kan gruplarında A ve B grubu esastır. Bağışçımız A+ ise A+ bir hastaya kullanılır. Plazmalar sağlık kuruluşu tarafınan talep ediliyor. Hastanelere biz veriyoruz. Yoğun bakımda kime ne verileceğine oradaki doktorlar karar veriyor. Bağışçılarımız her 10 günü geçmek şartıyla ayda 3 defa plazma bağışı yapılabilir. Bağışıklık sistemi yönünden herhangi bir sakıncası yok."

Kaynak: AA

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