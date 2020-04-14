KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ
SULTAN Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisinin ardından doktor Hakan Gedikoğlu taburcu edildi.
14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:45
İstanbul DHA - SULTAN Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisinin ardından doktor Hakan Gedikoğlu taburcu edildi.
Doktor Hakan Gedikoğlu, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Sağlığına kavuşan Gedikoğlu Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi.
Kaynak: DHA