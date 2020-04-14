Koronavirüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi
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Hatay Devlet Hastanesi, Hatay, Güncel

Koronavirüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

14.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:09
Koronavirüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

Kovid-19 teşhisi konulan 9 kişi, Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Alkışlarla uğurlanan hastalar, tüm doktorlara ve hastane personeline teşekkürlerini iletti.

Doktordan "evde kalın" çağrısı

Hatay Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor İsmail Hakkı Horoz, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının her yeri olduğu gibi Hatay'ı da etkilediğini söyledi.

Hastanelerinin 27 Mart'tan itibaren "pandemi hastanesi" olarak Kovid-19 hastalarını kabul etmeye başladığını anlatan Horoz, şöyle devam etti:

"O tarihten bugüne kadar 21 hastamızı başarıyla tedavi ederek taburcu ettik. Bugün de toplam 9 hastayı taburcu ederek sayımız 30'a yükselttik. Ayrıca yoğun bakımda yatan 2 hastamız entübeyken extübe oldu. 1 hastamızı da yoğun bakımdan çıkarttık. Bu tedavileri yaparken başarıya ulaşmak kolay olmadı. Doktorundan hemşiresine, temizlik personelinden laboratuvar çalışanına kadar özveriyle çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz sizler için buradayız, her an her daim görevimizin başındayız. Lütfen bu dönemde bu salgını minimuma indirmek için gerekli önlemlerimizi alalım ve evimizde kalalım. Gereksiz yere dışarıya çıkmayalım."

Koronavirüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

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