İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM
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İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, 112 personeli Sevgi Sönmez (35), koronavirüsü yenip, sağlığına kavuştu.

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İZMİR'de, 112 personeli Sevgi Sönmez (35), koronavirüsü yenip, sağlığına kavuştu. Psikolojik yıkıma uğradığını söyleyen Sönmez, Benim için hem psikolojik hem de fiziksel olarak zor bir zaman dilimiydi. Böbreklerim, kas ağrılarım çok fazlaydı. Baş ağrısından günlerce uyumadım dedi.

112 Narlıdere İstasyonu'nda görev yapan evli ve 2 çocuk annesi paramedik Sevgi Sönmez yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Geçen yıl 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından 20 Kasım'da testinin pozitif çıktığını belirten Sönmez, Covid- 19'a deprem zamanı yakalandım. Deprem nedeniyle 1 hafta 10 gün boyunca evimize gidemedik. Sürekli enkaz alanında, sahada ve çadırların bulunduğu yerlerde çalıştık. Bu süreçte uyumadık, yemek yiyemedik ve su içemedik. Bağışıklık sistemimiz düştü. Sonrasında tüm istasyon olarak pozitif olduğumuzu öğrendik. Karantina için evime gittiğimde çocuklarımı hiç görmeden, karantina odama geçip, kapımı kapattım. Yaklaşık 12 gün boyunca da hiç odadan çıkmadım. Benim için hem psikolojik hem de fiziksel olarak zor bir zaman dilimiydi. Böbreklerim, kas ağrılarım çok fazlaydı. Baş ağrısından günlerce uyumadığımı biliyorum. Çocuklarım kapının diğer tarafındaydı ancak onlarla fiziksel iletişim kuramıyordum. Kızım ve oğlum gelip, ağlıyordu. Onları ikna etmekle ve kendi sağlığımla uğraştım diye konuştu.

Psikolojik yıkıma uğradığını söyleyen Sevgi Sönmez, Çocuklarım ve babası bir hayat yaşıyor. Ben de onları uzaktan izliyormuşum gibi çok büyük motivasyon düşüklüğü yaşadım. Ağırdı, zordu dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Sevgi Sönmez, Biz çok yorulduk, tükendik. Fiziksel olarak yetemeyeceğimiz durumlara geldik. Dinlenemiyoruz, çocuklarımıza vakit ayıramıyoruz. Biraz daha ciddiye alınmasını istiyorum. Sosyal mesafeye, maske ve hijyene uyulmasını istiyorum ifadelerini kullandı.

İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM
İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM
İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM
İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM
İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM
İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM
İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM
İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM
İZMİR KORONAVİRÜSÜ YENEN 112 SAĞLIK PERSONELİ SEVGİ GÜNLERCE UYUMADIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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