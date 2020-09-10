Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
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Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle atlatan Seher Güneş (70), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
10.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:23

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle atlatan Seher Güneş (70), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde yaşayan Seher Güneş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 

Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) götürüldü. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Güneş, tedavi altına alındı. Seher Güneş, hastalığı atlatarak, sağlığına kavuştu.

5 gün yattığı hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarla taburcu ettiği Güneş, "Tedavi sürecinde canım salam istedi, sağlık hastane görevlileri alıp, getirdi. Allah sağlık ekiplerimizi kötü hastalıklardan korusun. Başımızdan eksik etmesin" dedi.


Kaynak: DHA

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