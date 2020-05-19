"Koronavirüsü belirtisiz geçirenlerin sayısı daha fazla"
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"Koronavirüsü belirtisiz geçirenlerin sayısı daha fazla"

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hastalığını belirtisiz geçirenlerin, belirtili geçirenlerden daha çok olduğuna dikkat çeken Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

19.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:36
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hastalığını belirtisiz geçirenlerin, belirtili geçirenlerden daha çok olduğuna dikkat çeken Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, "Hastalığı belirtisiz geçirenler, daha çok gençler, kadınlar ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan kişilerdir" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok işyeri kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte normalleşme süreci de başladı. Normalleşme planı doğrultusunda, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaför, berber ve güzellik salonları hizmet vermeye başladı. Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla, işletmeler de kapılarını izin verildiği ölçüde açıyor. Öte yandan, hem işverenler, hem de çalışanlar koronavirüs enfeksiyonunu kimin geçirip geçirmediğini tam olarak bilmiyor. Uzmanlar, bazı kişilerin farkında olmadan koronavirüs(COVID-19) enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini söylüyor. Bu noktada, kontrol amaçlı test yapılıp yapılmamasının gerekliliği merak konusu olurken uzmanlar özellikle belirtisiz hastalığı geçirenlerin, belirtili geçirenlerden daha çok olduğuna vurgu yapıyor.

BELİRTİSİZ GEÇİRENLER DAHA FAZLA

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, "Antikor testi ile kişinin koronavirüs geçirip geçirmediğini söylemek mümkündür. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamlar, özellikle belirtili seyreden hastalar için yapılan PCR testlerine ait sayılardır. Belirtisiz geçiren kişilere PCR testi yapılmamaktadır. Hastalığı belirtisiz geçirenler, belirtili geçirenlerden daha fazladır.  Hastalığı belirtisiz geçirenler, daha çok gençler, kadınlar ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan kişilerdir" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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