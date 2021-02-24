Koronavirüsü atlatan Burak Akkul'dan çok konuşulacak açıklama: Hastanede uyutulunca rahmetli annemle bağlantı kurdum

Türkiye'de Covid-19 olarak ismi açıklanan ilk ünlü olan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, Aslı Şafak'ın İşin Aslı programında konuk olarak koronavirüs sürecini anlattı.

"UYUTULUNCA ÖLEN ANNEMLE BAĞLANTI KURDUM"

Hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde 21 gün uyutulan Burak Akkul şunları anlattı: "Annemi yakın zamanda kaybetmiştim, 2019'da. Onu gördüm, onunla ve bakıcısıyla bağlantı kurdum. Köşede bekliyorlardı beni. Annem bir derece bana kavuşmak beni görmek istiyordu ama bir yandan da benim hayata devam etmemi istiyordu. Ben orada zorla tutulduğumu sanıyorum. Ölüme bir adım kaldı, sıra bana gelecek kalbimi çıkaracaklar."

"KESKİN BİR ACIYLA GERİ DÖNDÜM"

"Bunu çok net hatırlıyorum. Sıra bana geldiğinde arkadaşlarım, dostlarım, karım, yakın çevrem beni çağırdılar. Kapıyı kırdılar ve ben o sırada 8. kalp olmaktan kurtuldum. Yine farazi olarak bir hemşirenin sesini duydum, 'Almayalım çok seviyorlar Burak Bey'i. Almayalım Burak Bey'in kalbini' dediler ve ben son keskin bir acıyla geri döndüğümü hissettim. Annemin biraz üzülüp biraz sevindiğini... Kolumda 5 Nisan uyandırıldı bilekliğini hatırlıyorum."