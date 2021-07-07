Koronavirüsten ölen St. Petersburg Başkonsolosu son yolculuğuna uğurlandı
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Koronavirüsten ölen St. Petersburg Başkonsolosu son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüsten ölen St. Petersburg Başkonsolosu son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

RUSYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz (57), Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

RUSYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz (57), Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz, iki gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yorulmaz'ın yakınlarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve bakanlık personeli katıldı. Törende Yorulmaz anısına saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.

Ağabeyi Faruk Yorulmaz, kardeşini korunulabilir bir hastalık nedeniyle kaybettiklerini ve üzgün olduklarını belirterek, Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayat dolu, çok dinamik, iyi niyetli ve her zaman olumlu düşünen bir kişi olduğunu söyledi.Bakan Yardımcısı Kıran ise, "Bakanlığımızın önünde ne zaman bir arkadaşımız için tören düzenlesek kelimelerin, acılarımızı tarif etmeye yetmediği duyguları tecrübe ediyoruz. Gerçekten çok zor bir durum. Ferhan Bey, sadece bakanlığımıza değil, devletimize eşsiz hizmetlerde bulunmuş çok saygıdeğer bir çalışma arkadaşımızdı, çok saygıdeğer bir devlet adamıydı. Ben, başkonsolos olmadan önce de kendisiyle yakın mesai içinde bulunmuş bir amiriydim ve onun buradaki görevlerine, birikimine ve tecrübesine hepimizin saygısı sonsuzdu. ve arkasından Saint Petersburg Başkonsolosluğu'na atandıktan sonra da orada tecrübesinin ne kadar kıymetli olduğunu, kısa sürede devletimize ve orada görev yaptığı vatandaşlarımıza yakından hissettirdi. Telafisi mümkün olmayan bir kaybı yaşıyoruz. Sadece çok saygıdeğer bir devlet adamını değil aynı zamanda hepimize ağabeylik yapmış bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz" diye konuştu.

Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın cenazesi, tören sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Koronavirüsten ölen St. Petersburg Başkonsolosu son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten ölen St. Petersburg Başkonsolosu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

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