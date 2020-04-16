Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış Mardin'de koronavirüs sebebiyle ölen şahsın, geçtiğimiz yıl sosyal medyada "Adına göre nasıl öleceksin?" uygulamasını kullandığı ve uygulamada ölüm sebebine "Yeni ölümcül bir virüs bulaştı" yazdığı ortaya çıktı.

Mardin'in Derik ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Nurettin Çınar (41), yaşamını yitirdi. Çınar'ın, geçen yıl sosyal medyada, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasını kullandığı ve uygulamanın Çınar'ın ölüm sebebine "Yeni ölümcül bir virüs bulaştı" yazdığı ortaya çıktı.

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kırsal Kovalı Mahallesi'nin Tepecik mezrasında oturan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çınar'ın, bazı şikayetleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Çınar, koronavirüs tedavisine başlanan hastanede dün hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

"ADINA GÖRE NASIL ÖLECEKSİN?" UYGULAMASINI KULLANMIŞ

Öte yandan Nurettin Çınar'ın, geçen yıl 11 Kasım'da sosyal medya hesabında, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

"PAYLAŞIMI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜM"

Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, "Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlığa bile gidemedik. Sanki kalbine işlenmişti. 11 Kasım 2019 tarihli paylaşımında 'Adına göre nasıl öleceksin' sonucunu paylaşmış. Bu paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm" dedi.

Kaynak: DHA