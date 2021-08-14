Koronavirüsten kızını kaybeden baba: Sosyal medyadaki söylemlerin etkisinde kaldı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lale Duran (26), dün toprağa verildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lale Duran (26), dün toprağa verildi. Kızının, eve gelen aşı ekibini reddettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten acılı baba Sefer Duran, "Kızım, sosyal medyadaki aşı söylemlerinin etkisinde kalıp, aşı olmak istemedi. Sonunda başımıza bu olay geldi. 'Kapıya 3 defa aşı ekibi gelmiş, kapıdan geri çevirmiş, reddetmiş' bunlar doğru değil" dedi.

Bafra ilçesinde yaşayan Lale Duran ve ailesi, geçen ay rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan muayene ve tetkiklerde Duran ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, evlerinde karantina süreci başladı. Bu süreçte Lale Duran ve baba Sefer Duran, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Baba Sefer Duran, 8 gün süren hastane tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Lale Duran, önceki gün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kız, dün gözyaşları arasında ilçede toprağa verildi.

'YALAN HABERLER BİZİ ÜZMEYE BAŞLADI'

Kızının, eve gelen aşı ekibini reddettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten baba Sefer Duran, kızına ilişkin bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kendisi ve eşinin koronavirüs aşısı yaptırdığını söyleyen Duran, kızının ise sosyal medyada çıkan aşı söylemlerinin etkisinde kalıp, aşı yaptırmadığını söyledi. Sefer Duran, "Kızım aşı olmak istemedi ve olmadı, sonunda başımıza bu olay geldi. Sağlık ekipleri, merkez camilerine geldiler, ilan verdiler ama kızım aşı olmak istemedi. Bazı haberlerde 'Annesi ve babası yoğun bakımda yatıyor' denildi ama ben yoğun bakıma düşmedim sadece 8 gün hastanede yattım, annesi ise hastaneye bile gitmedi. Hastanede ben ve kızım Lale yattık ama o hastaneden çıkamadı. Kızımın herhangi bir kronik hastalığı yoktu ama gribe bile yakalandığında hassas olurdu. Son zamanlarda yapılan yalan haberler bizi üzmeye başladı. 'Kapısına 3 defa aşı ekibi gelmiş, kapıdan geri çevirmiş, reddetmiş' bunlar doğru değil, bu şeyler hiçbir zaman olmadı. Benim annem 72 yaşında ve aşısını oldu, ona koronavirüs bulaşmadı. Babamın dayısı ise 80 yaşında ve kronik hastalıkları var, o da koronavirüsü aşı sayesinde atlattı. O nedenle aşı çok önemli, bunu da herkese söylemek isterim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol