Koronavirüsten hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
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Koronavirüsten hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Koronavirüsten hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
07.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:51

Burdur'da koronavirüs nedeniyle 10 gündür hastanede olan adam hayatını kaybederken, eşinin tedavisi devam ediyor. Çiftin bu süreçte temasta bulunduğu tespit edilen 154 kişi ise evlerinde izolasyona alındı.

Burdur'da cezaevinden tahliye edildikten sonra evinde karantinaya alınan Zafer Balaca'ya, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Eşinde de korona tespit edilen Balaca, 10 günlük tedavi sonrasında hayatını kaybetti. Çiftin temasta bulunduğu 154 kişi ise evlerinde izolasyona alındı.

TEMASTA BULUNDUĞU 154 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Dalaman Yarı Açık Cezaevi'nden tahliye edilen Zafer Balaca, Çeltikçi'deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. 26 Nisan günü ise öksürük şikayetiyle ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 27 Nisan günü Balaca ile eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri tarafından çiftin temaslı olduğu 154 kişi tespit edildi. Bu kişiler, Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı.

HAYATA TUTUNAMADI

10 gündür tedavi altında olan Zafer Balaca, dün gece yaşamını yitirdi. Balaca'nın cenazesi, bu sabah Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Balaca'nın eşinin tedavisi ise halen Bucak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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