Koronavirüsten hayatını kaybeden hakim, son yolculuğuna uğurlandı
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Koronavirüsten hayatını kaybeden hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüsten hayatını kaybeden hakim, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Adliyesi'nde görevli hakim Ebru US Aykaş (42), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Adliyesi'nde görevli hakim Ebru US Aykaş (42), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru US Aykaş, 23 Nisan'da rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aykaş'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aykaş'ın karnındaki bebeği 29 Nisan'da operasyonla alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ebru US Aykaş'ın ölümü, Bursa Adliyesi'nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.

MEMLEKETİ ÜNYE'DE TOPRAĞA VERİLDİHakim Aykaş'ın cenazesi Bursa Şehir Hastanesi Morgu'ndan alınarak kara yoluyla memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Hakim için Atatürk Mahallesi gasilhanesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Aykaş'ın yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gasilhane önünde kılınan cenaze namazının ardından Aykaş, Çakırtepe Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan Aykaş'ın bebeğinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Koronavirüsten hayatını kaybeden hakim, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden hakim, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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