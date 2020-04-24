Koronavirüste son durum... 24 Nisan tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
24.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:38
Koronavirüste son durum... 24 Nisan tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 830.257, toplam vaka sayısı 104.912, toplam vefat sayısı 2.600, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.790, toplam entübe hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı 21.737 oldu.
Bugün 109 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 3.246 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA